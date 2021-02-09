Замдиректора школы устроил скандал из-за жалобы губернатору ХМАО

В школе уже больше полугода царит напряженная атмосфера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель директора школы №3 в Радужном Владимир Зимин устроил скандал с педагогами, которые написали на него жалобу губернатору Югры Наталье Комаровой. Об этом URA.RU сообщил один из учителей, работающих в школе.

«Школу лихорадит из-за турбулентной ситуации с руководством. Директора [Евгению Малафееву] несколько раз увольняли, а она восстанавливалась по решению суда. Приближенный к ней заместитель по административно-хозяйственной части Владимир Зимин регулярно закатывает скандалы в коллективе. Учителя решили описать всю ситуацию и отправить жалобу на имя губернатора [Югры Натальи Комаровой]. Зимин об этом узнал, прибежал к завучу, где проходил сбор подписей, начал нецензурно выражаться, выхватил сам документ и порвал его», — описывает ситуацию педагог. Он также добавил, что после этого инцидента в школу была вызвана полиция.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту агентства сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Связаться с самим Зиминым не удалось. В школе №3 Радужного сообщили, что заместитель директора вышел на обед. Начальник управления образования мэрии Надежда Мелкумова в разговоре с URA.RU отметила, что это не первый громкий скандал с участием Зимина. «Прошлым летом он уже угрожал персоналу физической расправой. За что ему было объявлено дисциплинарное взыскание. Но когда директор школы Малафеева в очередной раз восстановилась в должности, то она отменила этот приказ. Сейчас будем ждать решения от полиции. Но коллектив взбудоражен, а это дети, это родители, это учебный процесс», — констатировала Мелкумова. Она также добавила, что жалоба на имя главы региона все же будет отправлена.