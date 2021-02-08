В ХМАО опального директора школы сняли с должности в третий раз

Конфликт в школе №3 Радужного тянется уже больше полугода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор школы №3 города Радужный (ХМАО) Евгения Малафеева пожаловалась на гонения в свой адрес, в результате которых ей пришлось дважды восстанавливаться в должности по решению суда. В итоге ее уволили в третий раз, о чем она рассказала в социальных сетях.

«Увольняли по решению уполномоченного органа (лица) по п. 2. ч.1 ст. 278 ТК РФ, в роли которого выступила Мелкумова Н. М., начальник управления образования. Первое увольнение признал незаконным суд ХМАО-Югры, второе увольнение признал незаконным Радужнинский городской суд. Но судебные решения не смогли остановить третьего увольнения», — написала Малафеева. Она также добавила, что поводом для разбирательств стала анонимная жалоба в городскую прокуратуру с указанием неких финансовых нарушений, с которыми она не согласна.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что результаты внеплановой проверки финансовой деятельности школы отправлены в правоохранительные органы. «Выявлены нарушения, связанные с выплатами премий и другим нецелевым расходованием бюджетных средств. В коллективе царит тяжелая атмосфера. Заместитель Малафеевой, пользуясь ее расположением к себе, пытается командовать другими работниками, вспыхивают стычки и скандалы», — сообщил инсайдер.

Дозвониться до главы Радужного Натальи Гулиной корреспонденту URA.RU не удалось. У нее был выключен телефон.

Учительница математики в школе №3 Радужного Наталья Сивкова рассказала журналисту агентства о последствиях нынешней ситуации. «Мы надеемся, что у нас будет директор, который способен мудро и справедливо руководить. Нам нужно работать дальше. А от сегодняшней ситуации с постоянными разборками коллектив уже устал», — прокомментировала Сивкова.