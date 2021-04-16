16 апреля 2021

В России появился второй рэпер Моргенштерн

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Моргенштерн вслед за братом начал карьеру рэпера

Двоюродный брат российского рэпера Алишера Моргенштерна Максим выпустил свой первый трек и клип. Об этом сообщил сам Макс Моргенштерн в Instagram.

«Вы ждали. Вы получили!» — написал молодой человек под постом с презентацией клипа. В Instagram новоиспеченный рэпер взял в качестве фамилии псевдоним брата. Однако собственный клип он подписал как Махмо. Видео с названием «Легенда» вышло на YouTube канале «ТНТ Music».

Сам Моргенштерн активно продвигает трек брата и даже запостил его у себя в соцсетях. Кроме того, рэпер еще и снялся в клипе для Махмо. Однако мнения подписчиков Максима Моргенштерна разделились. Некоторые не оценили клип и заявили, что до брата парню еще далеко. Однако другим песня очень понравилась.

Ранее на Алишера Моргенштерна за его клип обрушились с критикой в РПЦ. Также его заподозрили в пропаганде наркотиков среди детей, напоминает агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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