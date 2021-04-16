В России появился второй рэпер Моргенштерн

Максим Моргенштерн вслед за братом начал карьеру рэпера Instagram, Максим Моргенштерн

Двоюродный брат российского рэпера Алишера Моргенштерна Максим выпустил свой первый трек и клип. Об этом сообщил сам Макс Моргенштерн в Instagram.

«Вы ждали. Вы получили!» — написал молодой человек под постом с презентацией клипа. В Instagram новоиспеченный рэпер взял в качестве фамилии псевдоним брата. Однако собственный клип он подписал как Махмо. Видео с названием «Легенда» вышло на YouTube канале «ТНТ Music».

Сам Моргенштерн активно продвигает трек брата и даже запостил его у себя в соцсетях. Кроме того, рэпер еще и снялся в клипе для Махмо. Однако мнения подписчиков Максима Моргенштерна разделились. Некоторые не оценили клип и заявили, что до брата парню еще далеко. Однако другим песня очень понравилась.

Ранее на Алишера Моргенштерна за его клип обрушились с критикой в РПЦ. Также его заподозрили в пропаганде наркотиков среди детей, напоминает агентство Nation news.