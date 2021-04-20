20 апреля 2021

Роскомнадзор требует разрешить использование гимна РФ в Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Баскетбол Динамо - Старый соболь. Челябинск., гимн россии
Instagram должен снять ограничения на использование гимна России Фото:

Instagram должен снять ограничения на использование гимна России. С таким требованием выступил Роскомнадзор.

«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — передает сообщение ведомства RT.

В Роскомнадзоре уточнили, что гимн не является объектом авторских прав. Владельцев соцсети попросили уважительно относиться к важным для жителей РФ символам страны.

Ранее в РФ придумали четыре наказания для Twitter, TikTok, YouTube и Instagram. Мерами воздействия на иностранные онлайн-платформы могут быть запрет на заключение госконтрактов, ограничение рекламной деятельности и запрет на обновление приложений. Также среди предложений — уголовная ответственность для топ-менеджеров иностранных компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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