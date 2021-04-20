Роскомнадзор требует разрешить использование гимна РФ в Instagram

Instagram должен снять ограничения на использование гимна России. С таким требованием выступил Роскомнадзор.
«Роскомнадзор направил требование в адрес руководства компании Facebook Inc снять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные Instagram под мнимым предлогом нарушения авторских прав», — передает сообщение ведомства RT.
В Роскомнадзоре уточнили, что гимн не является объектом авторских прав. Владельцев соцсети попросили уважительно относиться к важным для жителей РФ символам страны.
Ранее в РФ придумали четыре наказания для Twitter, TikTok, YouTube и Instagram. Мерами воздействия на иностранные онлайн-платформы могут быть запрет на заключение госконтрактов, ограничение рекламной деятельности и запрет на обновление приложений. Также среди предложений — уголовная ответственность для топ-менеджеров иностранных компаний.
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