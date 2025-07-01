Компания из Ирана намерена полностью выкупить Астраханский порт

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Порт на Волге перейдет под полный контроль иранского инвестора
Порт на Волге перейдет под полный контроль иранского инвестора Фото:

Иранская Nasim Bahr Kish, уже владеющая мажоритарным пакетом Астраханского порта, направила остальным акционерам предложение о выкупе их долей. Таким образом, компания может консолидировать 100% акций стратегического логистического узла в рамках МТК «Север—Юг». Об этом сообщают СМИ. 

«Иранская Nasim Bahr Kish, которой принадлежит 53,66% ПАО „Астраханский порт“, направила оферту на приобретение оставшихся пакетов у других акционеров, включая „Ростех“. Компания готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций по цене 37,8 тыс. рублей за бумагу. Банковская гарантия на сумму 437,5 млн рублей предоставлена иранским „Мир Бизнес Банком“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст предложения. 

Вторым крупнейшим акционером порта на конец 2024 года был «Ростех», получивший 25,5% от государства по указу президента. Также долями владеют структуры, связанные с Ираном и офшорные компании. Сделка может быть направлена на долгосрочные инвестиции, а ее цель — устранение миноритарных барьеров и возможное принудительное выкупление при достижении 95%.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что иностранные инвестиции необходимы для роста капитализации крупнейших российских компаний и развития фондового рынка, считают экономист Александр Разуваев и глава ВТБ Андрей Костин. По словам Костина, в нынешних геополитических условиях зарубежные инвесторы не готовы возвращаться в Россию, однако без них полноценный рынок невозможен. Разуваев подчеркнул, что без притока крупных вложений невозможно увеличить стоимость акций таких компаний, как «Лукойл» и «Сбербанк», а значит — и общее национальное богатство.

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Иранская Nasim Bahr Kish, уже владеющая мажоритарным пакетом Астраханского порта, направила остальным акционерам предложение о выкупе их долей. Таким образом, компания может консолидировать 100% акций стратегического логистического узла в рамках МТК «Север—Юг». Об этом сообщают СМИ.  «Иранская Nasim Bahr Kish, которой принадлежит 53,66% ПАО „Астраханский порт“, направила оферту на приобретение оставшихся пакетов у других акционеров, включая „Ростех“. Компания готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций по цене 37,8 тыс. рублей за бумагу. Банковская гарантия на сумму 437,5 млн рублей предоставлена иранским „Мир Бизнес Банком“», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст предложения.  Вторым крупнейшим акционером порта на конец 2024 года был «Ростех», получивший 25,5% от государства по указу президента. Также долями владеют структуры, связанные с Ираном и офшорные компании. Сделка может быть направлена на долгосрочные инвестиции, а ее цель — устранение миноритарных барьеров и возможное принудительное выкупление при достижении 95%. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что иностранные инвестиции необходимы для роста капитализации крупнейших российских компаний и развития фондового рынка, считают экономист Александр Разуваев и глава ВТБ Андрей Костин. По словам Костина, в нынешних геополитических условиях зарубежные инвесторы не готовы возвращаться в Россию, однако без них полноценный рынок невозможен. Разуваев подчеркнул, что без притока крупных вложений невозможно увеличить стоимость акций таких компаний, как «Лукойл» и «Сбербанк», а значит — и общее национальное богатство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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