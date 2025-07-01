ЦБ РФ вводит лимиты на выдачу автокредитов

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Центробанк ограничил выдачу автокредитов с высоким риском
Центробанк ограничил выдачу автокредитов с высоким риском Фото:

С 1 июля Банк России вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребительские кредиты под залог автомобиля. Ограничения коснутся как банков, так и микрофинансовых организаций. Об этом сообщает Банк России.

«Макропруденциальные лимиты направлены на снижение доли высокорискованных кредитов, особенно среди заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%. Мы учитываем текущую структуру кредитования, и новые меры не повлияют на возможность россиян получить целевой автокредит», — говорится в сообщении ЦБ. Отмечается, что решение совета директоров ЦБ было принято еще в апреле 2025 года. 

Новые лимиты устанавливаются на третий квартал 2025 года: доля кредитов заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) от 50% до 80% не должна превышать 20% от всех автокредитов, а при ПДН свыше 80% — не более 5%. Такие же ограничения распространяются на микрофинансовые организации. По данным регулятора, 58% кредитов под залог авто сейчас выдаются гражданам с ПДН более 50%.

Ранее в 2025 году на фоне высоких процентных ставок в России уже отмечалось значительное снижение объема выдачи ипотечных кредитов — более чем на 50% с начала года, что связывали с ужесточением условий кредитования и снижением платежеспособности заемщиков. Центробанк также сообщал о падении доли рыночной ипотеки до исторического минимума. 

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С 1 июля Банк России вводит макропруденциальные лимиты на автокредиты и потребительские кредиты под залог автомобиля. Ограничения коснутся как банков, так и микрофинансовых организаций. Об этом сообщает Банк России . «Макропруденциальные лимиты направлены на снижение доли высокорискованных кредитов, особенно среди заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%. Мы учитываем текущую структуру кредитования, и новые меры не повлияют на возможность россиян получить целевой автокредит», — говорится в сообщении ЦБ . Отмечается, что решение совета директоров ЦБ было принято еще в апреле 2025 года.  Новые лимиты устанавливаются на третий квартал 2025 года: доля кредитов заемщикам с долговой нагрузкой (ПДН) от 50% до 80% не должна превышать 20% от всех автокредитов, а при ПДН свыше 80% — не более 5%. Такие же ограничения распространяются на микрофинансовые организации. По данным регулятора, 58% кредитов под залог авто сейчас выдаются гражданам с ПДН более 50%. Ранее в 2025 году на фоне высоких процентных ставок в России уже отмечалось значительное снижение объема выдачи ипотечных кредитов — более чем на 50% с начала года, что связывали с ужесточением условий кредитования и снижением платежеспособности заемщиков. Центробанк также сообщал о падении доли рыночной ипотеки до исторического минимума. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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