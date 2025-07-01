В Минэнерго назвали единственную крупную убыточную отрасль

В 2024 году угольная отрасль стала единственной среди крупных отраслей экономики России, завершившей год с убытками. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов.
По словам Исламова, убытки угледобывающих предприятий в прошлом году составили 112 млрд рублей, а кредиторская задолженность достигла 1,2 трлн рублей. Более половины компаний в отрасли, по его данным, оказались убыточными: «В прошлом году угольная отрасль стала единственной крупной убыточной отраслью в России. Убытки составили 112 млрд рублей, кредиторская задолженность — 1,2 трлн рублей, а доля убыточных предприятий — 53%», — сообщил заместитель министра в беседе с ТАСС.
Исламов объяснил сложившуюся ситуацию сочетанием внешних и внутренних факторов. К ключевым причинам он отнес падение мировых цен на уголь и укрепление рубля, что привело к почти двукратному снижению стоимости продукции с начала года.
Дополнительное давление на отрасль оказали увеличение протяженности логистических маршрутов и внутренние ограничения по пропускной способности Восточного полигона, а также рост транспортных издержек. Он также отметил, что без своевременных антикризисных мер убытки угледобывающих компаний в 2025 году могли бы вырасти до 300–350 млрд рублей, а общий объем кредиторской задолженности достиг бы 1,5 трлн рублей.
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