Грузинская оппозиция завершила акцию голодовки

Лидеры грузинской оппозиции от партии «Коалиция за перемены» Элене Хоштария и бывший депутат от партии «Грузинская мечта» Гедеван Попхадзе завершили голодовку после того, как восемь оппозиционных партий объявили бойкот осенним выборам в органы местного самоуправления. Об этом Хоштария объявила журналистам.
«Я очень рада, что прекращаю голодовку и мы все вместе переходим на активную фазу борьбы», — заявила лидер «Коалиции за перемены». В партии также подтвердили прекращение голодовки Гедевана Попхадзе.
Ранее Хоштария и Попхадзе публично заявили, что прекратят акцию протеста только в случае, если оппозиция консолидируется и откажется от участия в выборах. Заявление о бойкоте подписали восемь партий — среди них «Площадь свободы», «Гирчи — больше свободы», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Ахали», «Дроа» и «Федералисты».
В Грузии проведение выборов в органы местного самоуправления запланировано на осень 2025 года. Оппозиционные партии приняли решение отказаться от участия в избирательной кампании, объясняя этот шаг продолжающимися протестными акциями и требованием организовать досрочные выборы в парламент. Массовые демонстрации начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке переговорного процесса по вступлению страны в Европейский союз до 2028 года.
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