В Госдуме предложили обязать ЖК строить дополнительный выход из подъездов

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать строительные компании проектировать новые жилые комплексы с защищенными детскими площадками и дополнительным выходом из подъездов для экстренных служб и маломобильных граждан. Соответствующее обращение Чернышова к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
В своем письме депутат отметил необходимость ужесточения требований к застройщикам, чтобы обеспечить безопасность детей и доступность для экстренных служб. «Считаю необходимым обязать строительные компании возводить новые ЖК, предусматривая детские площадки, защищенные от проезжей части, а также предусматривать второй выход из подъездов домов на улицу — для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями», — говорится в обращении, передает РИА Новости.
Также Чернышов предложил ввести обязательную установку искусственных дорожных неровностей или шлагбаумов в старых дворах, где невозможно организовать сквозной проход. По его мнению, это позволит снизить скорость движения автотранспорта и повысить уровень безопасности жителей, особенно детей и маломобильных граждан.
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