В Госдуме предложили обязать ЖК строить дополнительный выход из подъездов

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В РФ хотят обязать ЖК строить дополнительный выход из подъездов для скорых
В РФ хотят обязать ЖК строить дополнительный выход из подъездов для скорых Фото:

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать строительные компании проектировать новые жилые комплексы с защищенными детскими площадками и дополнительным выходом из подъездов для экстренных служб и маломобильных граждан. Соответствующее обращение Чернышова к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

В своем письме депутат отметил необходимость ужесточения требований к застройщикам, чтобы обеспечить безопасность детей и доступность для экстренных служб. «Считаю необходимым обязать строительные компании возводить новые ЖК, предусматривая детские площадки, защищенные от проезжей части, а также предусматривать второй выход из подъездов домов на улицу — для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями», — говорится в обращении, передает РИА Новости.

Также Чернышов предложил ввести обязательную установку искусственных дорожных неровностей или шлагбаумов в старых дворах, где невозможно организовать сквозной проход. По его мнению, это позволит снизить скорость движения автотранспорта и повысить уровень безопасности жителей, особенно детей и маломобильных граждан.

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Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать строительные компании проектировать новые жилые комплексы с защищенными детскими площадками и дополнительным выходом из подъездов для экстренных служб и маломобильных граждан. Соответствующее обращение Чернышова к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В своем письме депутат отметил необходимость ужесточения требований к застройщикам, чтобы обеспечить безопасность детей и доступность для экстренных служб. «Считаю необходимым обязать строительные компании возводить новые ЖК, предусматривая детские площадки, защищенные от проезжей части, а также предусматривать второй выход из подъездов домов на улицу — для скорых, пожарных и выгрузки/погрузки людей с ограниченными возможностями», — говорится в обращении, передает РИА Новости. Также Чернышов предложил ввести обязательную установку искусственных дорожных неровностей или шлагбаумов в старых дворах, где невозможно организовать сквозной проход. По его мнению, это позволит снизить скорость движения автотранспорта и повысить уровень безопасности жителей, особенно детей и маломобильных граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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