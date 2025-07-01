Западные элиты выразили обеспокоенность в связи с разразившимся скандалом вокруг антиизраильских заявлений, прозвучавших на фестивале «Гластонбери». Об этом основатель издания The Grayzone Макс Блюменталь рассказал в беседе с ведущим RT Риком Санчесом.
«Они [элиты] считают, что культуру можно использовать как инструмент контроля... А теперь этот концерт превратился в воинствующий очаг солидарности с Палестиной», — отметил Блюменталь в разговоре с RT.
Рик Санчес заявил, что западные СМИ уделяют основное внимание обсуждению данной истории, тогда как тот факт, что следствие установило причастность Украины к теракту в «Крокусе», остается практически без внимания. На прошедшем фестивале «Гластонбери» британский панк-дуэт Bob Vylan со сцены призвал к смерти Армии обороны Израиля, выкрикивая лозунг «Смерть ЦАХАЛ!».
Гластонберийский фестиваль современного исполнительского искусства — это музыкальное мероприятие, которое проводится с 1970 года и названо в честь города Гластонбери в Великобритании. Он известен рок-концертами. В 2025 году он проходил с 25 по 29 июня. В 2024 году хедлайнерами события стала группа Oasis, пишет «Национальная служба новостей».
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