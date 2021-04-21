Памфилова заступилась за Навального

Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный должен получить медицинскую помощь
новость из сюжетаДело Алексея Навального
Блогер Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, должен получить медицинскую помощь независимо от решения ФСИН. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«Медицина будет выведена из ведения ФСИН», — передает telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на слова Памфиловой. Она выразила надежду, что врачи помогут Навальному решить все проблемы со здоровьем.
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