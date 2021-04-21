Памфилова заступилась за Навального

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный должен получить медицинскую помощь Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный, находящийся в колонии в Покрове, должен получить медицинскую помощь независимо от решения ФСИН. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Медицина будет выведена из ведения ФСИН», — передает telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на слова Памфиловой. Она выразила надежду, что врачи помогут Навальному решить все проблемы со здоровьем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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