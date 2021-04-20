Жители ХМАО жалуются на высокую стоимость похорон Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Сургута возмутились ценами на ритуальные услуги. В морге СОКБ женщине предоставили квитанцию об оплате в 54 тысячи рублей за подготовку и транспортировку тела ее родственницы. Об этом она анонимно рассказала в паблике «К-ИНФОРМ» в соцсети «ВКонтакте».

«Умерла свекровь, в морге выставили счет при разговоре почти в 50 тысяч. Естественно, разбираться и выяснять, за что заплатил, муж был не в состоянии. Я подозреваю, что на это и идет расчет, людей дурят, пока они находятся в шоковом состоянии», — написала автор. «От таких цен и воскреснуть можно. Цены просто жуть как быстро растут на ритуальные услуги», — пишет Светлана Ясницкая в комментариях.

В похоронном бюро «Северный похоронный дом» корреспонденту URA.RU объяснили, что морг не предоставляет похоронных услуг, они только предоставили женщине квитанцию об оплате. Часть услуг оказывали в «Северном похоронном доме», другую часть — ИП «Попандопуло». Также там заверили, что это стандартные цены, которые указаны в прайсе. «Женщине нужно было вести тело в другой город, это потребовало дополнительных затрат. Мы организовали транспортировку тела, это вышло в 18 тысяч рублей, в прайсе все цены указаны, никто ничего не скрывает и не накручивает», — объяснили в бюро. Связаться с Анатолием Попандопуло не удалось — URA.RU не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за коронавируса подорожали похороны. В прошлом году стоимость ритуальных услуг выросла примерно на четверть.