Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Единая Россия» не обзавелась фаворитами на предстоящих праймериз в Госдуму в 20% округов. Об усиливающейся конкуренции внутри партии власти рассказали источники.

«Праймериз ЕР не начались, но уже ясно, что конкурентная борьба ожидается в 20% одномандатных округов. В ЕР приветствуют конкуренцию и не будут отдавать преференции кому-либо из кандидатов», — пишет « Коммерсант ». Фаворитов партии власти, по данным инсайдера, нет в 45 из 225 округов, в том числе в Магнитогорском одномандатном избирательном округе.

В пресс-службе «Единой России» изданию подтвердили, что проводили анализ конкуренции на грядущих праймериз, но не стали комментировать результаты. Там подчеркнули, что конкуренция играет партии на руку.

Партия в этот раз выставила кандидатов на праймериз во всех округах, которые в 2016 году не стала занимать, оставив место оппозиции. При этом кандидаты в разных округах разительно отличаются своей силой. «Позиция такая: ЕР выставлять везде, но кое-где кандидаты будут техническими», — сказал собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента РФ.

Праймериз «Единой России» начнутся 24 мая. Предварительное голосование будет проходить до 30 мая. Регистрация кандидатов завершится 14 мая.