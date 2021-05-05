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В ХМАО многодетная мать требует посадить мэра за снос своего дома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с главой Сургутского района Андреем Трубецким. Сургут, трубецкой андрей, палец к губам
У главы Сургутского района Андрея Трубецкого давнее противостояние с многодетной матерью Аленой Метлицкой Фото:

Многодетная мать Алена Метлицкая в рамках уголовного дела призвала к ответу главу Сургутского района Андрея Трубецкого за снос дома, в котором она проживала в поселке Солнечный. Об этом URA.RU сообщила сама женщина.

«Сейчас мы требуем, чтобы к уголовной ответственности привлекли не только сотрудников администрации, но и непосредственного руководителя — Андрея Трубецкого. У нас районная администрация занимается только переселением, сносом занимается администрация поселка. Но документы на снос моего дома, почему-то, были подписаны работниками мэрии района, которые действовали по доверенности Трубецкого. Отвечать должен и он», — считает женщина. Источник URA.RU, знакомый с ходом расследования уголовного дела, сообщил, что к материалам приобщен документ, в котором почерком похожим на почерк Трубецкого дано указание подчиненным — «все балки и МКД по федеральной адресной программе должны быть снесены к 15.12.2020».

В пресс-службе следственного комитета ХМАО сообщили URA.RU, что расследование уголовного дела продолжается: «Пока оно возбуждено по факту, фигуранты на данном этапе отсутствуют. Его расследование находится на контроле на окружном уровне». В пресс-службе администрации Сургутского района воздержались от комментариев на эту тему.

Ранее URA.RU сообщало, что аварийный дом, в котором проживала Метлицкая вместе с семьей, был снесен. После этого силовики возбудили уголовное дело и провели выемки документов в администрации Сургутского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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