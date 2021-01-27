В ХМАО следователи изымают документы в мэрии

Силовики приступили к активным следственным действиям в мэрии Сургутского района Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В администрации Сургутского района следователи проводят выемку документов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Силовики работают сразу в двух зданиях администрации — на Энгельса 8 и Бажова 16. Они изымают документы, связанные с историей по сносу дома в поселке Солнечный, где проживала многодетная мать Алена Метлицкая. Теперь по данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Правда, пока в отношении неустановленной группы лиц», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что следователи приехали в мэрию для выполнения текущих обязанностей: «Может быть по запросам каким-то приехали, может по допросам, может действительно для выемки документов». В пресс-службе администрации Сургутского района заявили, что история с Метлицкой многократно проверялась различными надзорными и силовыми органами. «Это тоже очередная проверка и ничего более», — заявили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что по факту сноса аварийного дома в поселке Солнечный, где проживала Метлицкая, силовики проводили доследственную проверку. Сама женщина утверждает, что дом был снесен незаконно и теперь ей негде жить.