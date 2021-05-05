Запад призвал РФ прекратить политизировать человеческие трагедии Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Иностранные дипломаты раскритиковали заявления пострадавших в войне в Донбассе, назвав их российской пропагандой и желанием отвлечь внимание. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Россия провела неформальное заседание СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине». На мероприятии по видеосвязи выступила в том числе жительница города Горловки в Донецкой области Анна Тув, которая потеряла мужа и дочь в результате обстрела украинских военных, женщина заявила о геноциде населения.

Однако представители западных стран проигнорировали участников событий и обвинили Россию в том, что она провела мероприятие, «чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». «Все, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом», — передает слова Небензя РИА «Новости».

По его словам, Запад также заявил, что Россия преднамеренно пытается отвлечь внимание международного сообщества от продолжающейся дестабилизирующей деятельности России против Украины. При этом они призвали РФ «прекратить политизировать человеческие трагедии».

Обострение ситуации на Украине началось в марте этого года. В свою очередь, военные представители США считают, что Россия собирается захватить часть территории Украины, чтобы обрести полный контроль над побережьем Черного моря. Ранее войска Украины использовали против Народной милиции ДНР минометы. Калибр оружия составлял 82 миллиметра. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Украина не начнет соблюдать минские соглашения, то в Донбассе может начаться полномасштабная война. Кроме того, Россия готова защищать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.