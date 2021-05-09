Женщину отвезли в полицию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Одессе произошла драка из-за георгиевской ленты. Инцидент случился в ходе шествия «Бессмертного полка».

«Массовая драка началась после того, как радикалы попытались вырвать из рук женщины портрет Жукова с георгиевской лентой на фото», — приводит информацию РИА «Новости». Сообщается также, что женщина с георгиевской лентой вскоре была задержана и отвезена в отдел полиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил Вторую мировую с войной в Донбассе. Он считает, что граждане должны отмечать сразу два праздника 9 мая — окончание ВОВ и освобождение Донецка и Луганска.