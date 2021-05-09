09 мая 2021

Врач из больницы, где лечили Навального, найден живым. Подробности

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, скорая помощь, машина скорой помощи
Его отвезли в больницу Фото:

Экс-главврача больницы, где лечили осужденного блогера Алексея Навального, министра регионального минздрава Александра Мураховского нашли живым. Он находился в селе Баслы Большеуковскго района области. Потерявшегося врача отправили в медицинское учреждение.

«Министр вышел к людям сам — в районе села Баслы. Сейчас его везут в больницу в Большие Уки», — передает интернет-издание Mash. Также сообщается, что он чувствует себя удовлетворительно.

Мураховский пропал 7 мая во время охоты. МЧС искало его с помощью вертолетов и беспилотной авиации, а в одном из болот был обнаружен его квадроцикл, напоминает сайт MK.ru. Ранее он был главным врачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда попал осужденный блогер Алексей Навальный. Вскоре Мураховский стал главой регионального минздрава.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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