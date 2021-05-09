Экс-главврача больницы, где лечили осужденного блогера Алексея Навального, министра регионального минздрава Александра Мураховского нашли живым. Он находился в селе Баслы Большеуковскго района области. Потерявшегося врача отправили в медицинское учреждение.
«Министр вышел к людям сам — в районе села Баслы. Сейчас его везут в больницу в Большие Уки», — передает интернет-издание Mash. Также сообщается, что он чувствует себя удовлетворительно.
Мураховский пропал 7 мая во время охоты. МЧС искало его с помощью вертолетов и беспилотной авиации, а в одном из болот был обнаружен его квадроцикл, напоминает
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