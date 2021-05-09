Его отвезли в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-главврача больницы, где лечили осужденного блогера Алексея Навального, министра регионального минздрава Александра Мураховского нашли живым. Он находился в селе Баслы Большеуковскго района области. Потерявшегося врача отправили в медицинское учреждение.

«Министр вышел к людям сам — в районе села Баслы. Сейчас его везут в больницу в Большие Уки», — передает интернет-издание Mash. Также сообщается, что он чувствует себя удовлетворительно.

Мураховский пропал 7 мая во время охоты. МЧС искало его с помощью вертолетов и беспилотной авиации, а в одном из болот был обнаружен его квадроцикл, напоминает сайт MK.ru . Ранее он был главным врачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда попал осужденный блогер Алексей Навальный. Вскоре Мураховский стал главой регионального минздрава.