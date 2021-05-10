Экс-полковник ВКС РФ осужден за крупную взятку

Бывший полковник военно-космических сил осужден за взятку в 3,3 млн рублей. Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывшему начальнику обособленного отдела хранения подмосковной войсковой части «Истра-1» воздушно-космических сил РФ Николаю Кошечкину вынесен обвинительный приговор за растрату и взятку в размере 3,3 млн рублей. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего офицера к штрафу, аналогичному сумме взятки.

По версии обвинения, знакомый попросил Кошечкина передать ему оборудование с вышек 40В6М, предназначенных для зенитно-ракетных комплексов С-300. За это военный запросил более трех млн рублей, а ущерб Минобороны РФ составил более 11 млн рублей. Кошечкина признали «виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). За эти преступления экс-офицер был оштрафован на 100 тыс. и 3,2 млн руб. соответственно», — пишет « Коммерсант ».

Это уже второй приговор в отношении бывшего полковника. Ранее он получил восемь лет лишения свободы за махинации с земельными участками, хищение оружия и боеприпасов, хранении наркотиков и еще целому ряду статей.