В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы и града

С 16 по 21 мая в Москве и Московской области ожидаются гроза, дождь и град. Такими данными поделилось ГУ МЧС по региону.
«В Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сообщают специалисты. Информацию приводит сайт «Подмосковье сегодня».
Во время грозы представители МЧС советуют не приближаться к окнам. На улице лучше найти укрытие, но прятаться под деревьями не стоит. В связи с грозой в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ранее ресторанам и кафе порекомендовали закрыть летние веранды.
Подписывайтесь на URA.RU в