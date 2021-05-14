В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы и града

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Последствия грозы в Москве. Москва, потоп, девятка, наводнение, коммунальная беда, дождь
Плохая погода продлится почти неделю Фото:

С 16 по 21 мая в Москве и Московской области ожидаются гроза, дождь и град. Такими данными поделилось ГУ МЧС по региону.

«В Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — сообщают специалисты. Информацию приводит сайт «Подмосковье сегодня».

Во время грозы представители МЧС советуют не приближаться к окнам. На улице лучше найти укрытие, но прятаться под деревьями не стоит. В связи с грозой в Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ранее ресторанам и кафе порекомендовали закрыть летние веранды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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