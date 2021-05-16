ФАС раскрыла стоимость четвертой российской вакцины от COVID-19

Стоимость четвертой вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», созданной Центром имени Гамалеи Минздрава России, составит 342 рубля. Это в 2,5 раза меньше, чем цена предыдущей вакцины, зарегистрированной этой организацией, сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ.
«Антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на однодозную вакцину „Спутник Лайт“. Она составит 342,36 рублей без НДС за дозу», — говорится на сайте ведомства. Однокомпонентный «Спутник Лайт» прошел регистрацию Минздрава РФ 6 мая, дополняет информацию «
При этом предельная отпускная цена за два компонента вакцины «Спутник V», которую Минздрав утвердил в декабре, составляла 1942 рубля. Сейчас ее снизили до 866 рублей, напоминает телеканал 360.
В середине мая Минпромторг заявил, что выпущенные в России вакцины от коронавируса обошлись бюджету в 60 миллиардов рублей. Сообщается также, что препарат новосибирского центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» стоит 842 рубля за дозу, и до этого он считался самым дешевым на рынке антиковидных вакцин.
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