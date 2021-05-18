В «Горводоканале» Сургута назначен новый директор-варяг

В сургутском «Горводоканале» появился новый директор Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В сургутском «Горводоканале» назначен новый директор. Им стал приезжий специалист из Ставрополя — Сергей Агафонов. Об этом URA.RU сообщил источник из коммунальной отрасли.

«Агафонов уже приступил к выполнению обязанностей. В Сургут он приехал по приглашению из Ставропольского края», — сообщил инсайдер. В пресс-службе предприятие подтвердили факт назначения нового директора. Все подробности обещали прокомментировать позднее.

Источник URA.RU на Горводоканале сообщил, что коллектив «Горводоканала» пока положительно оценивает фигуру нового руководителя. «Он производственник, понимает, как работают подобные предприятия. Пришел со свежими идеями и планами, объявил о предстоящей масштабной реконструкции. Так что в коллективе есть воодушевление, связанное с его приходом», — сообщил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Горводоканала» Владимир Карнов ушел в отпуск с последующим увольнением. В качестве официальной причины называется выход на пенсию.