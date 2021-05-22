Открывать филиалы в России придется не только соцсетям и мессенджерам, но и разработчикам компьютерных игр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Открывать свои представительства в России придется всем зарубежным социальным сетям, мессенджерам, видеохостингам и даже компьютерной игре World Of Tanks. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат объяснил, что грядущий закон о представительствах зарубежных IT-компаний необходим, чтобы «гости», зарабатывающие деньги в РФ, жили и отвечали по российскому законодательству. «В профильном комитете Государственной Думы назвали, кого в первую очередь закон коснется. Это — Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, World Of Tanks (компьютерная онлайн-игра из Белоруссии). Список открытый», — написал Володин в своем telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, у зарубежных компаний «была возможность пойти по пути саморегулирования», но они этого не сделали. «Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения — экономических, прежде всего. Их „язык“ хорошо понятен западным компаниям, для которых прибыль — главное», — резюмировал Володин.

Открывать филиалы в России придется крупным информационным ресурсам с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек. Отказ от создания представительств может повлечь запреты на рекламу IT-компании, на проведение платежей в адрес ресурса, запрет «на сбор и трансграничную передачу персональных данных». В конечном итоге, это приведет к блокировке на территории страны, пишет RT.