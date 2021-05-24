В компании Дерипаски раскрыли планы о перестройке. В холдинг войдут свердловские активы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, русал, каски, спецодежда, рабочие
Холдинг «Русал» скоро планируется переименовать в AL+ Фото:

Свердловские активы «Русала» (основатель компании — российский бизнесмен Олег Дерипаска) после выделения в отдельную структуру ожидает перестройка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Трансформация делается, чтобы сосредоточиться на ускоренной перестройке заводов, которые перейдут в новую компанию (в которую в том числе войдут предприятия Урала) и улучшения их технологического и экологического профиля. Также это делается для упрощения структуры управления. Перед новой компанией стоит задача пройти экологическую модернизацию, нарастить портфель выпускаемых сплавов, расширить присутствие на российском и международном рынках, включая Китай», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о юридическом оформлении новой компании в качестве отдельной структуры пока говорить рано. «Трансформация подразумевает необходимость проведения консультаций с заинтересованными сторонами, а также может потребовать согласования со стороны регуляторов, кредиторов, акционеров и иных одобрений», — отметили в пресс-службе «Русала».

Ранее URA.RU сообщало, что «Русал» планирует выделить в отдельную структуру предприятия с высоким углеродным следом. Это поможет холдингу, который будет переименован в AL+, соответствовать новым экологическим требованиям Европы и США. В структуру новой компании войдут Уральский алюминиевый завод (Каменск-Уральский), Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск), Североуральский бокситовый рудник (Североуральск).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...