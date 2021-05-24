Инсайдер: отставка мэра Нижневартовска ставит под угрозу выборы

Уход главы Нижневартовска Василия Тихонова отразится на результатах осенних выборов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Отставка мэра Нижневартовска (ХМАО) Василия Тихонова, у которого 25 мая последний день работы в администрации, означает обнуление всех договоренностей по предстоящим выборам в городскую думу. Таким мнение с URA.RU поделился источник из политического истеблишмента региона.

«Тихонов был руководителем муниципального предвыборного штаба. Все будущие конструкции прорабатывались с ним, все кандидатуры согласовывались тоже с ним, часто — под его гарантии. Теперь все это обнулилось и выборы в Нижневартовске — втором городе региона — стали менее предсказуемы», — считает источник.

Собеседник URA.RU в региональном правительстве рассказывает, что теперь координация предвыборной работы будет осуществляться из регионального предвыборного штаба. За результат же будет отвечать вице-мэр города Николай Лукаш.

Политолог Александр Безделов в разговоре с URA.RU согласился с мнением, что уход Тихонов усложнит проведение избирательной кампании в Нижневартовске: «Это второй мэр крупного города Югры, который уходит с должности за последние полгода, накануне выборов. На мой взгляд, это тревожный звонок. Выборы достаточно сложное мероприятие, и новому мэру сложно будет показать хороший результат для партии власти, правительства округа. Выборы требуют серьезной подготовки и погруженности, необходимо наладить инструменты, вникнуть в курс дела, на это уходит много времени, и, повторюсь, это отражается на результатах».

Ранее URA.RU сообщало, что политическим кризисом в Нижневартовске может воспользоваться оппозиционный бизнесмен Александр Петерман. Хотя эксперты не слишком высоко оценивают его шансы на успех на выборах.