25 мая 2021

Володин предложил финансировать регионы по-новому

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Методики Минфина неэффективны, считает спикер Госдумы Фото:
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Экономический кризис 2020

Чтобы поддержать субъекты федерации и сократить разрыв между богатыми и бедными регионами в России, нужно изменить методики расчета помощи последним. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Методики Минфина, по которым ранее распределялись транши федеральной помощи субъектам РФ, оказались недостаточно эффективными — регионов-доноров больше не стало. Расчеты строились на прогнозах, поэтому давайте вырабатывать [новые] методики и нести ответственность за их эффективность», — написал он в своем telegram-канале.

Володин также предложил адресную поддержку регионов. «Нельзя всем помогать по одной формуле. Одна [формула] — для регионов-доноров, другая — для тех, кто приближается к их уровню, третья — для находящихся в середине списка, четвертая — для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью», — заключил он.

Ранее председатель Госдумы попросил правительство РФ и Центробанк задуматься над просьбами жителей страны. Он признался, что хотел бы услышать диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах. Такое заявление Володин сделал после встречи с 90-летней жительницей, которая обрушилась с критикой на власти России, напоминает MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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