Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о проблемах россиян

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин предложил чиновникам прислушиваться к депутатам Госдумы Фото:

Правительству РФ и Центробанку следует задуматься над просьбами жителей страны. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем telegram-канале после того, как к нему с критикой власти обратилась 90-летняя россиянка.

«Наши коллеги из правительства РФ, центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются. Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах», — рассказал Володин.

Он предложил чиновникам также прислушиваться к депутатам Госдумы, которые задают вопросы, заслушивая министров. «Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем центрального банка, генеральным прокурором, министрами», — уточнил депутат.

Ранее Володин в ходе визита в центре Саратова встретился с 90-летней жительницей, которая обрушилась с критикой на власти страны, и заявил, что сам многим недоволен. Женщина отметила, что даже проценты в банке выдаются ниже уровня инфляции. Пенсионерка подчеркнула, что ей очень обидно за большую, богатую на недра, страну, пишет «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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