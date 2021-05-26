Участник праймериз ЕР собирает голоса для выборов через Tinder

Участник праймериз «Единой России» решил искать избирателей через приложение для знакомств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Участник праймериз «Единой России» решил собирать голоса через приложение для знакомств Tinder. 25-летний кандидат в депутаты Госдумы Виталий Лебедев назвал свою идею экспериментом.

Молодой человек сделал ставку на необычность такой коммуникации с избирателями. «Tinder в этом плане подходит — там есть поиск по геолокации. Люди в округе посмотрят и смогут проголосовать», — приводят «Открытые медиа» слова Лебедева. Он намерен стать депутатом Госдумы от «Единой России» по столичному Перовскому одномандатному избирательному округу. Это место сейчас занимает депутат-единоросс Сергей Железняк.

В анкете на Tinder Лебедев кратко указал свою биографию, предвыборную программу и попросил поддержать его на предварительном голосовании ЕР. Молодой человек отметил, что пользуется базовой бесплатной версией сервиса, поэтому ему недоступна статистика «лайков». Став депутатом Госдумы, Лебедев намерен инициировать законопроект о легализации частных военных кампаний (ЧВК) и вводе российских миротворцев на линию разграничения между самопровозглашенной ДНР и Украиной.

Праймериз, на котором кандидаты конкурируют между собой внутри «Единой России», проходит с 24 по 30 мая. В предварительном голосовании участвует ряд представителей культуры и шоу-бизнеса.