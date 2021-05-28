Сержанта, избивавшего пермских срочников, отстранили от службы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, построение, камуфляж, армия, солдаты, призывник, призывной возраст, военная форма, военные учения, солдат, военнослужащие
Военнослужащего, бившего подчиненных, вывезли за пределы части Фото:

В танковой дивизии под Чебаркулем (Челябинская область) сержанта, который, по словам срочников, издевался над солдатами-пермяками, отстранили от службы на время проверки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

«На данный момент сержант отстранен от службы», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе. Там также добавили, что ситуация находится на личном контроле краевого омбудсмена Павла Микова.

Призванные из Пермского края солдаты пожаловались, что подвергаются издевательствам и избиениям со стороны одного из сержантов. Обидчик якобы бил солдат по почкам и пинал под колени. По информации URA.RU, на время проведения доследственной проверки сержанта удалили за пределы части.

Накануне в части побывала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, к которой обратился пермский омбудсмен. Во время разговора с ней и военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым военнослужащие, ставшие свидетелями насилия, подтвердили факт неуставных отношений. «Военная прокуратура также провела проверку, опросила свидетелей и сейчас готовит материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказала Сударенко корреспонденту URA.RU.

«По информации о противоправных действиях военнослужащего-контрактника воинской части, дислоцированной в городе Чебаркуле Челябинской области, военно-следственными органами проводится проверка», — добавили URA.RU в пресс-службе Центрального военного округа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...