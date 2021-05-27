Инцидент произошел в Чебаркульской танковой дивизии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В дислоцированной в Чебаркуле (Челябинская область) танковой дивизии избили нескольких солдат-срочников, призванных из Пермского края. Военная прокуратура готовит материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела, сообщила 27 мая уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«Получила обращение от коллеги из Пермского края Павла Микова, который попросил меня проверить по факту избиения солдат-срочников из Перми в танковой дивизии Чебаркуля. Сегодня в срочном порядке выехала туда и вместе с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым встретилась с солдатами. Они подтвердили, что были факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащего младшего командного состава», — написала Сударенко в Instagram.

В конфликте пострадало около пяти человек, отметила Сударенко в беседе с URA.RU. «Точную цифру назовет следствие, она уточняется. Военная прокуратура также провела проверку, опросила свидетелей и сейчас готовит материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — сказала омбудсмен корреспонденту URA.RU. Она добавила, что все срочники здоровы, намерены служить дальше и их полностью устраивают существующие в дивизии условия. «За расследованием буду внимательно следить, держать под контролем. Ребятам дала свой номер телефона, чтобы они всегда при необходимости могли со мной связаться», — добавила она.

В пресс-службе Центрального военного округа попросили URA.RU направить письменный запрос. На момент подготовки новости ответ на него не поступил.