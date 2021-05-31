Суд Минска признал законным арест россиянки Сапеги

Софию Сапегу обвиняют в организации массовых беспорядков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Минский городской суд признал законным арест россиянки Софии Сапеги. Судья отказалась удовлетворить жалобу защиты на ее задержание.

«Минский суд признал решение о задержании россиянки Софьи Сапеги законным», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Она остается под арестом.

Также россиянке предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 293 УК Беларуси (Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью) и ч. 1 ст. 342 УК Беларуси (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта). Первая статья предусматривает 15 лет лишения свободы, вторая — до трех лет.

Сапегу задержали вместе с журналистом и основателем telegram-канал NEXTA Романом Протасевичем в аэропорту Минска 23 мая. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку на территории Беларуси после сообщения о том, что борт якобы был заминирован. При посадке самолет сопровождал истребитель ВВС Беларуси, напоминает телеканал 360. Сапегу арестовали на два месяца. На видео, предположительно снятом в белорусском СИЗО, она призналась, что ведет telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публиковалась личная информация о сотрудниках правоохранительных органов республики.

Пресс-секретарь МИДа РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Беларуси постоянно контактирует с родителями Сапеги. По её словам, россиянку посетил консул и никаких жалоб на условия содержания она не высказывала.