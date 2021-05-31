Американские СМИ: Байден проиграет Путину на саммите в Женеве

Саммит глав РФ и США состоится в июне Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Цель встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена — стабильность и предсказуемость в отношениях двух стран — уже достигнута, сообщают американские СМИ. По их мнению, по самым острым вопросам Вашингтон превентивно уступил Москве перед саммитом в Женеве.

«В отношениях США с Россией все же есть стабильность и предсказуемость. Они отбирают, а мы отдаем, но для Путина в связи с этим не наступает никаких последствий. Именно такую „стабильность и предсказуемость“ и принесет июньская встреча в Женеве», — пишет The American Spectator. По мнению издания, отношению между Москвой и Вашингтоном не обострились даже после того, как Байден назвал Путина «убийцей».

СМИ полагает, что Байден уступит Путину по самым острым вопросам, который будут обсуждаться на встрече в Женеве: строительство газопровода «Северный поток-2», хакерские атаки на госкорпорации США и военный конфликт на Востоке Украины. Во главу повестки издание ставит освобождение редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в Минске на борту ирландского авиалайнера. По мнению издания, на судьбу белорусского оппозиционера мог повлиять именно Путин. «Байден вряд ли будет пытаться давить на Путина, потому что он ценит „стабильность и предсказуемость“ — а также изменение климата, торговлю и другие вопросы в своей повестке дня — гораздо больше, чем права человека», — добавляют американские журналисты.

Встреча лидеров России и США состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая встреча российского и американского президентов с момента вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первой зарубежной встречей с января 2020 года.

Ранее сообщалось, что ООН положительно оценили договоренность Байдена и Путина о встрече. Генеральный секретарь Антониу Гутерришь надеется, что лидеры России и США обсуждать вопрос разоружения и контроля над вооружениями, в том числе через новое соглашение на смену СНВ-3, сообщает телеканал 360.