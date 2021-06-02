Путин настроил лидера свердловского ОНФ на выборы в Госдуму

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева идет на четвертом месте в свердловском списке «Единой России» на выборах в Госдуму Фото:

Президент РФ Владимир Путин дал напутствие лидеру свердловского исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), кандидату в депутаты Госдумы Жанне Рябцевой перед выборами. Рябцевой поговорила с главой государства на его встрече с руководством «Единой России» и участниками внутрипартийных праймериз в режиме ВКС.

Рябцева рассказала Путину о волонтерской акции «Мы вместе», запущенной во время пандемии коронавируса, и о своем политическом опыте. В 2016 году она проиграла на праймериз «Единой России», но, по ее словам, «вкуса не потеряла». «[Те] праймериз еще больше закалили мой уральский характер», — заявила она. Трансляцию встречи президента России с единороссами и участниками праймериз ведет канал «Россия-24».

«Урал один из крупнейших наших промышленных регионов. Здесь работают, живут красивые женщины, суровые мужчины — деловые, конкретные, настроенные на позитивный результат. Представлять их интересы в высшем законодательном органе страны — это большая честь. Сделайте все, чтобы оправдать это доверие. С вашим настроем, уверен, так оно и будет», — сказал в ответ президент.

По итогам предварительного голосования Рябцева заняла четвертое место в свердловском списке ЕР на выборах в Госдуму. Источники URA.RU сразу после подведения итогов праймериз отмечали, что место в федеральном парламенте Рябцевой еще не гарантировано.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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