В футболе изменили правила игры рукой

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ЧМ-2018. 44 матч Чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Мексики. Екатеринбург, чичарито, балькасар хавьер эрнандес, сборная мексики по футболу, лайюн мигель, balcazar javier hernandez, chicharito, layun miguel
По новым правилам футболист может забить гол плечом Фото:

Футболистам разрешили забивать гол плечом — теперь это не будет считаться игрой рукой. Соответствующие изменения в правила игры внес Международный совет футбольных ассоциаций.

«Плечо не является частью руки при игре рукой. Следовательно, это часть тела, с помощью которой можно законно забить гол», — сообщается на официальном сайте организации. Соответствующее изменение внесли в пункт 12, который определяет игру рукой.

Также изменен пункт 11, который регламентирует фиксацию положения вне игры. Раз плечо признано частью туловища, а не руки, то оно должно учитываться при определении офсайда.

Новые правила введены в преддверии Чемпиона Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля, сообщает «Федеральное агентство новостей». Российская премьер-лига вошла в пятерку лучших чемпионатов по числу представителей среди участников Евро, передает Sport24.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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