В футболе изменили правила игры рукой

Футболистам разрешили забивать гол плечом — теперь это не будет считаться игрой рукой. Соответствующие изменения в правила игры внес Международный совет футбольных ассоциаций.
«Плечо не является частью руки при игре рукой. Следовательно, это часть тела, с помощью которой можно законно забить гол», — сообщается на официальном сайте организации. Соответствующее изменение внесли в пункт 12, который определяет игру рукой.
Также изменен пункт 11, который регламентирует фиксацию положения вне игры. Раз плечо признано частью туловища, а не руки, то оно должно учитываться при определении офсайда.
Новые правила введены в преддверии Чемпиона Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля, сообщает «Федеральное агентство новостей». Российская премьер-лига вошла в пятерку лучших чемпионатов по числу представителей среди участников Евро, передает
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