Президент России рассказал о своем доверии к Лукашенко

Владимир Путин заявил, что американцы подали Александру Лукашенко пример с экстренной посадкой самолета Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет оснований не верить президенту Беларуси Александру Лукашенко в истории с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair. По его мнению, пример белорусскому лидеру подали США, которые несколько лет назад посадили в Вене самолет президента Боливии.

Путин рассказал, что по версии Лукашенко, к Минску поступила информация о взрывном устройстве на борту Ryanair, а пилота никто не принуждал к посадке. «У меня нет оснований ему не верить», — сказал президент России в интервью американскому телеканалу NBC. Он предложил пообщаться с пилотом самолета и узнать его версию произошедшего.

Путин считает, что Лукашенко, отдав приказ посадить самолет, мог взять пример с США. «Вот [говорят] „Лукашенко — бандит“. А там хорошо? Тогда в Боливии восприняли [посадку самолета] как общенациональное унижение, но все промолчали, чтобы не обострять отношения», — заявил Путин. Он напомнил, что борт № 1 президента Боливии посадили в аэропорту Вены в 2013 году и обыскали по приказу администрации президента США.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска 24 мая. После этого в авиалайнере были задержаны редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Белорусские власти заявили, что к ним поступило сообщение о минировании самолета и уверили, что сообщение об этом прислало палестинское движение ХАМАС. Организация позднее опровергла эти обвинения, сообщает Nation News.