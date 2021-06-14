Мэр Челябинска отправила глав районов в пешие прогулки

Наталья Котова в выходные сама осмотрела все семь районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала от глав районов пешком обходить вверенные им территории. Такое поручение Котова дала на аппаратном совещании 15 июня. Сама она в минувшие длинные выходные лично осмотрела все семь районов города.

«Организовать пешие прогулки, еженедельные», — заявила Котова, обращаясь в главам. Как сообщил URA.RU источник в администрации, на закрытой для прессы части совещания мэр конкретизировала свои слова.

«Понимаю, что у вас стало больше работы, так как стало больше денег на благоустройство, — пояснила мэр. — Но минимум раз в неделю ходите по району пешком». Только так, по ее мнению, можно увидеть недостатки в работе». Так, по словам Котовой, она заглянула во двор одного из домов на улице Сулимова и увидела, что контейнерная площадка завалена мусором. Такие же проблемы были и на улице Куйбышева.

На Университетской набережной стали засыхать недавно высаженные саженцы деревьев. Стела на выезде из Челябинска в сторону аэропорта, которую установили несколько лет назад, уже стала осыпаться. «Я, когда хожу по районам, вижу то, что не видите вы», — заявила Котова главам.