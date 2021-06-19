Певица и телеведущая Ольга Бузова тяжело переживала развод. Пиар-директор Бузовой Антон Богославский рассказал, что боялся за нее и думал, что она может умереть.
«Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было действительно тяжело. Думал, что она может умереть», — цитирует Богославского «Стархит». По его словам, друзья Бузовой «дежурили» у нее. Телеведущая говорила, что не хочет жить, перестала пить и есть.
«Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела. Мы приезжали ее кормить: собирались все вместе, старались говорить о чем-то отвлеченном», — сказал Богославский. Из-за публичности Бузовой началась травля и психологическое давление, от нее многие отвернулись, сообщил ее пиар-директор. Он отметил, что Бузова переживала за своих собак Еву и Челси и жила тогда ради них. Телеведущая беспокоилась, что в случае чего питомцы останутся одни.
Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова в 2012 году, в 2016-м пара развелась. Ранее стало известно, что Бузова обращалась в полицию из-за избиений со стороны Тарасова. Телеведущая не хотела выносить это на всеобщее обозрение.
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