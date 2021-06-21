Чиновницу, просившую взятку кроссовками, будут судить

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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Обувь бывшая муниципальная служащая намеревалась отдать мужу Фото:

Экс-чиновницу городского поселения Талинка (Октябрьский район) будут судить за мелкое взяточничество. Она требовала от предпринимателя взятку в виде кроссовок, которые намеревалась отдать мужу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«Обвиняемая, узнав о нарушении предпринимателем правил размещения объявления о распродаже обуви в одном из торговых центров поселения Талинка, решила воспользоваться данным обстоятельством в корыстных целях. Злоумышленница вместе с супругом прибыла к торговой точке, выбрала подходящую обувь и в целях незаконного обогащения потребовала у предпринимателя выбранную пару мужских кроссовок стоимостью 4,5 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Взамен экс-чиновница обещала не привлекать бизнесмена к административной ответственности. Однако позже была задержана сама. В ходе следствия обвиняемая свою вину не признала. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев высмеял чиновницу из Октябрьского района, которую позже уволили. Она пыталась в качестве взятки получить кроссовки для своего мужа в одном из магазинов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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