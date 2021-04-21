Писатель Минаев высмеял чиновницу из ХМАО за оригинальную взятку

Чиновнице из ХМАО грозит уголовное наказание за попытку получить взятку Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев высмеял чиновницу из Октябрьского района, которая пыталась в качестве взятки получить кроссовки для своего мужа в одном из магазинов. Об этой ситуации он рассказал в своем блоге на Youtube.

«Сразу видно, что женщина хорошая. Она не вымогательница и кроссовки брала не для себя, а для мужика своего. В этом жертвенность русской женщины. Предпринимателя такая история не устроила, он написал заявление в полицию. После проверки сотрудницу уволили, а у мужа забрали кроссовки. Муж, видимо, дальше будет ходить босяком», — предположил Минаев.

После увольнения чиновницу из поселка Талинка ждало еще и возбуждение уголовного дела. Стоимость кроссовок правоохранители оценили в 4,5 тысячи рублей. Муниципальной служащей инкриминируется ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Ранее URA.RU писало, что сотрудница мэрии в Октябрьском районе предложила предпринимателю расплатиться с ней кроссовками за то, чтобы не фиксировать нарушения правил торговли. Об этом бизнесмен рассказал сотрудникам прокуратуры.