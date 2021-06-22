«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

Аэрофлот расширил и улучшил список для перевозки животных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила и процедуру перевозки животных на борту самолета. Об этом сообщается на сайте компании.

Увеличено количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром, с одного до трех животных;

в салоне в одной переноске разрешается провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг;

пассажирам и членам их семей, которые перевозят 2 контейнера с животными в салоне, разрешено размещать переноски в центральном части кресел в широкофюзеляжных самолетах;

разрешается провозить коляску для животного и использовать ее до посадки на борт. Услуга предоставляется с учетом инфраструктуры аэропортов маршрутной сети, если вес коляски не превышает 10 кг;

создание запроса для перевозки питомцев сократилось с 24 до 6 часов до вылета;

при регистрации животного проводится фотосъемка, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца;

сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу.

Экспертная группа по совершенствованию сервиса по перевозке питомцев в самолетах была создана осенью 2020 года, пишет «Федеральное агентство новостей» . В ее состав вошли представители кинологических и фелинологических федераций и ассоциаций, специалисты по авиации и представители ООО «Шереметьево Хэндлинг».