«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

Аэрофлот расширил и улучшил список для перевозки животных
Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила и процедуру перевозки животных на борту самолета. Об этом сообщается на сайте компании.
- Увеличено количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром, с одного до трех животных;
- в салоне в одной переноске разрешается провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг;
- пассажирам и членам их семей, которые перевозят 2 контейнера с животными в салоне, разрешено размещать переноски в центральном части кресел в широкофюзеляжных самолетах;
- разрешается провозить коляску для животного и использовать ее до посадки на борт. Услуга предоставляется с учетом инфраструктуры аэропортов маршрутной сети, если вес коляски не превышает 10 кг;
- создание запроса для перевозки питомцев сократилось с 24 до 6 часов до вылета;
- при регистрации животного проводится фотосъемка, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца;
- сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу.
Экспертная группа по совершенствованию сервиса по перевозке питомцев в самолетах была создана осенью 2020 года, пишет
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