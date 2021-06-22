«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

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Перевозка трех бурых медвежат из аэропорта Кольцово в Хабаровск. Екатеринбург, медведи, грузовой терминал, перевозка животных, клетка, транспортировка животных, медвежата
Аэрофлот расширил и улучшил список для перевозки животных Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила и процедуру перевозки животных на борту самолета. Об этом сообщается на сайте компании.

  • Увеличено количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром, с одного до трех животных;
  • в салоне в одной переноске разрешается провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг;
  • пассажирам и членам их семей, которые перевозят 2 контейнера с животными в салоне, разрешено размещать переноски в центральном части кресел в широкофюзеляжных самолетах;
  • разрешается провозить коляску для животного и использовать ее до посадки на борт. Услуга предоставляется с учетом инфраструктуры аэропортов маршрутной сети, если вес коляски не превышает 10 кг;
  • создание запроса для перевозки питомцев сократилось с 24 до 6 часов до вылета;
  • при регистрации животного проводится фотосъемка, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца;
  • сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу.

Экспертная группа по совершенствованию сервиса по перевозке питомцев в самолетах была создана осенью 2020 года, пишет «Федеральное агентство новостей». В ее состав вошли представители кинологических и фелинологических федераций и ассоциаций, специалисты по авиации и представители ООО «Шереметьево Хэндлинг».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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