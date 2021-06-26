26 июня 2021

Захарова заявила о вечной дестабилизации у границ России

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что из-за учений Украины и НАТО Россия находится в постоянной тревоге Фото:

Совместные учения Украины и НАТО Sea Breeze ведут к провокации и расшатыванию отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Целью учений Киева и НАТО является бесконечная дестабилизация у границ России и переброска оружия и техники на Украину», — рассказала Захарова на youtube-канале «СоловьёвLive». Она подчеркнула, что Лондон и НАТО могут задействовать каналы связи с Россией, чтобы не допустить инцидентов, аналогичных тому, что произошел с британским эсминцем. Однако такие механизмы намерено блокируются.

Ранее российские военные начали слежение за эсминцем США, который зашел в Черном море. Его пребывание там связано с масштабными учениями стран НАТО и Украины Sea Breeze. Они пройдут с 28 июня по 10 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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