На Москву надвигаются ливни с грозами и градом

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Разное. Курган, уличное кафе, плохая погода, цпкио, велосипед, ливень, дождь
Ливни, грозы и град ожидаются в Москве 27 июня Фото:

Ливни с грозами и градом ожидаются в Москве в воскресенье, 27 июня. Непогода продлится до конца дня, сообщили синоптики Росгидромета.

Несмотря на обильные осадки, аномальная жара в Москве сохранится. «Сегодня в столичном регионе пройдут ливни с грозами. Столбики термометров могут подняться до 34 градусов», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» прогноз синоптиков.

В администрации Москвы также предупредили о грозе с ливневым дождем и градом. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Жителей столицы просят не укрываться от осадков под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в начале июля. По словам синоптика, почти во всех регионах температура воздуха будет около или выше нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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