На Москву надвигаются ливни с грозами и градом

Ливни, грозы и град ожидаются в Москве 27 июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ливни с грозами и градом ожидаются в Москве в воскресенье, 27 июня. Непогода продлится до конца дня, сообщили синоптики Росгидромета.

Несмотря на обильные осадки, аномальная жара в Москве сохранится. «Сегодня в столичном регионе пройдут ливни с грозами. Столбики термометров могут подняться до 34 градусов», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» прогноз синоптиков.

В администрации Москвы также предупредили о грозе с ливневым дождем и градом. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Жителей столицы просят не укрываться от осадков под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в начале июля. По словам синоптика, почти во всех регионах температура воздуха будет около или выше нормы.