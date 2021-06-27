На Москву надвигаются ливни с грозами и градом

Ливни с грозами и градом ожидаются в Москве в воскресенье, 27 июня. Непогода продлится до конца дня, сообщили синоптики Росгидромета.
Несмотря на обильные осадки, аномальная жара в Москве сохранится. «Сегодня в столичном регионе пройдут ливни с грозами. Столбики термометров могут подняться до 34 градусов», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» прогноз синоптиков.
В администрации Москвы также предупредили о грозе с ливневым дождем и градом. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Жителей столицы просят не укрываться от осадков под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в начале июля. По словам синоптика, почти во всех регионах температура воздуха будет около или выше нормы.
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