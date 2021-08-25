Агитаторы объяснили, кто дал им задание распространять листовки в поддержку кандидата-единоросса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Пермяков, распространявших предвыборную агитацию, причислили к правокаторам. Такую оценку в беседе с URA.RU дал сторонник ЛДПР Богдан Константинов после просмотра видео, появившегося в паблике «Пермь активная».

В ролике молодые люди клеили агитлистовки в поддержку кандидата-самовыдвиженца в думу Перми Дениса Ушакова на трансформаторную подстанцию. Один из жителей запечатлел это на видео, остановив молодых людей. Очевидец пояснил, что те портят имущество, принадлежащее энергетикам. На это агитаторы ответили, что получили задание от сторонника ЛДПР Константинова. В подтверждение они показали фото и номер телефона человека, с которым контактировали.

«Cчитаю, что это провокация со стороны людей, которые входят в команду кандидатов [в депутаты заксобрания края] от СР Дмитрия Федорова и Вероники Куликовой (возглавляет реготделение партии в крае — прим. ред.)», — сказал Константинов. Он также пояснил, что не знаком с молодыми людьми, которые занимались предвыборной агитацией, и не контактировал с Ушаковым.

Константинов зарегистрирован кандидатом в депутаты законодательного собрания края от ЛДПР (региональная группа Индустриальная №4). Федоров пояснил URA.RU, что не в курсе данной ситуации. Куликова заявила, что «не понимает, какое отношение к этому ролику имеет партия «Справедливая Россия-За правду». Номер телефона Ушакова оказался не доступен для связи.

URA.RU рассказывало, что Куликова поведет справедливороссов в краевой парламент. В свою очередь Федоров возглавил региональную группу «Свердловская № 11» (одномандатный избирательный округ № 11) на выборах в заксобрание края. Ушаков является действующим депутатом гордумы Перми («Единая Россия»). Он зарегистрирован кандидатом в депутаты гордумы по округу №20 в качестве самовыдвиженца.