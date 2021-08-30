В Польше заявили о «Северном потоке — 3» у России

Россия планирует устроить «Северный поток — 3». Об этом заявил бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.
«Россия довела дело „Северного потока — 2“ до конца. Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят „Северный поток — 2“ „Северным потоком — 3“», — приводит слова Шереметьева РИА «Новости» со ссылкой на издание Do Rzeczy.
Польский политик уточнил, что под «Северным потоком — 3» подразумевается наплыв в Польшу мигрантов с целью нанести ущерб интересам Варшавы. Из-за проблем с мигрантами на Польшу подал в суд Евросоюз, пишет «Царьград».
Ранее компания Nord Stream AG проиграла дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы ЕС. В Германии заявили, что суды не остановят запуск «Северного потока — 2».
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