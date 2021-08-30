Восстановление затопленного свердловского города отложили на год

Инфраструктуру Верхней Салды начнут восстанавливать в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восстановление инфраструктуры Верхней Салды, пострадавшей из-за сильного потопа в начале июля, начнется в 2022 году. Об этом во время рабочей поездки заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Необходимо будет в следующем году запроектировать [работы по восстановлению], пройти соответствующую экспертизу, чтобы строительные компании строго по проектам начали строить и восстанавливать. Это касается и [разрушенного] моста через речку, и восстановления дорожного полотна, тротуаров, и энергетической инфраструктуры», — рассказал Евгений Куйвашев.

Также губернатор отметил, что некоторые жители Верхней Салды уже получили денежную компенсацию от властей. Еще часть горожан ждут решения оценочных компаний. «Безусловно, еще предстоит огромная работа по восстановлению жилья и предоставления жилья тем, кто его утратил», — заключил Куйвашев.

В начале июля из-за подъема уровня рек были затоплены Верхняя Салда и соседняя Нижняя Салда. Из-за угрозы жизни были эвакуированы более 400 человек. В правительстве Свердловской области пообещали пострадавшим жителям материальную помощь. Позже губернатор Куйвашев обещал, что помощь будет выделена в течение месяца, однако не все получили компенсацию.