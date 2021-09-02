Сергей Студенников продолжил оптимизацию структуры алкосети «К&Б» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В структуре федеральной алкосети «Красное и Белое» миллиардера Сергея Студенникова завершена ликвидация двух активов. В Челябинской области с 1 сентября прекратил существование ООО «Ледник», а в Свердловской области — ООО «Залесье». По данным сервиса СБИС, фирмы исключены из ЕГРЮЛ 1 сентября.

Согласно СБИС, «Залесье» располагало 14 филиалами (магазинами) в городе Лесной Свердловской области. В них работало 44 сотрудника. Фирма «Ледник», где работало 60 человек, управляла пятью магазинами в Озерске Челябинской области. Оба города являются закрытыми территориальными образованиями (ЗАТО), где расположены предприятия Росатома. За последний отчетный год доходы предприятий увеличились, а прибыль выросла.

В июле в Челябинске были ликвидированы три актива «К&Б»: Гелиос», «Барк» и «Ганнимед». В стадии ликвидации остаются еще пять челябинских компаний: ООО «Аполлон», ООО «Бараус», ООО «Градусник», ООО «Альтаир» и ООО «Бриз».

В службе по связям со СМИ «Красного и Белого» объяснили URA.RU происходящее реорганизацией структуры компании. Источники URA.RU в бизнес-кругах подтверждают эту информацию, объясняя, что Студенников наводит порядок в активах. При этом реорганизация не влияет на количество магазинов и число работников алкосети.

Скрин: сайт СБИС