Вице-губернатора ХМАО отправят на рыбалку ради выборов

Пост об улове оказался самым популярным у вице-губернатора ХМАО Вадима Шувалова за время избирательной кампании Фото: аккаунт Вадима Шувалова в Instagram

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Предвыборный штаб вице-губернатора ХМАО Вадима Шувалова на финишной прямой избирательной кампании в Госдуму собирается активно использовать увлечение чиновника рыбалкой и другие его интересы ради пиара. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Рядовые посты с отчетами о проделанной работе набирают у него примерно по 100-150 лайков. А вот публикации, где он показывает собранные грибы или пойманную щуку, набирают от двух до четырех тысяч откликов у подписчиков. Так что этим инструментом нужно пользоваться и дальше», — рассказал инсайдер.

Собеседник URA.RU, вхожий в штаб вице-губернатора ХМАО отметил, что Шувалов в последние две недели до выборов сосредоточится на рабочих поездках по городам восточной части региона. Причем, Сургут для него не будет являться приоритетом. «Узнаваемость в Сургуте у Шувалова по вполне очевидным причинам на хорошем уровне. Поэтому в последние дни предвыборной гонки акцент будет сделан на других крупных городах Югры — Нижневартовске, Когалыме, Лангепасе, Радужном, Мегионе, Покачах. Главное, чтобы у Шувалова там было как можно больше „касаний“ с избирателями», — отметил инсайдер. Сам вице-губернатор ХМАО не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Политтехнолог Платон Маматов в разговоре с URA.RU отметил, что успешную избирательную кампанию на одних постах в Instagram не построишь. «Людям, как правило, плевать на разные совещания и рабочие поездки. Им в соцсетях нужна жизнь. Когда кто-то бегает марафоны, жарит рыбу, катается на велосипеде. Такие посты всегда будут набирать больше просмотров и реакций, чем официальщина. Но говорить, что посты в Instagram побудят кого-то проголосовать не совсем корректно. У кандидата должна быть внятная кампания, в которую, в том числе должен быть встроен интернет и социальные сети», — считает эксперт.