Мировые аналитики заявили о конце кризиса

Объемы парниковых газов увеличиваются, следовательно, экономика возвращается к допандемийному уровню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

По результатам исследования, объемы парниковых газов в 2021 году вырастут на 5%, что говорит о возврате мировой экономики на прежний уровень. Такими выводами поделились авторы исследования, которое опубликовано в научном журнале Earth System Science Data.

«Быстрый возврат выбросов на прежний уровень в 2021 году указывает, что мы вернулись к старой углеводородной экономике. Тех инвестиций в зеленый сектор, которые были заложены в планы по восстановлению экономики многих стран после пандемии, оказалось явно недостаточно для того, чтобы избежать резкого роста выбросов», — объяснил один из авторов исследования, профессор Эксетерского университета (Великобритания) Пьер Фридлингштайн.

По словам других экспертов, пандемия коронавируса привела не только к перегрузке систем здравоохранения, но и к резкому снижению объемов производства во многих государствах, из-за чего парниковых газов стало гораздо меньше. Сейчас же, по оценкам экспертов, объем выбрасываемых в воздух газов постепенно стал увеличиваться, что говорит о положительной динамике в сфере экономики.

Экономист Нуриэль Рубини, напротив, предсказал миру кризис 2008 года. По его словам, к этому могут привести разного рода уязвимости — экономические, финансовые и другие, которые постепенно накапливаются из-за различного рода ограничений в связи с пандемией.