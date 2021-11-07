Пермские власти уточнили, где можно пройти вакцинацию от COVID

Всего на неделе будет работать 13 мобильных пунктов вакцинации в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми для всех желающих всю неделю будут работать 13 мобильных пунктов вакцианации. Списком пунктов и их расписанием с URA.RU поделились в краевом минздраве.

В пунктах можно будет поставить прививку от COVID-19, гриппа, а в ТРК «СПЕШИLOVE» еще и от пневмококковой инфекции. Публикуем список мобильных пунктов вакцинации: