Пермские власти уточнили, где можно пройти вакцинацию от COVID

В Перми для всех желающих всю неделю будут работать 13 мобильных пунктов вакцианации. Списком пунктов и их расписанием с URA.RU поделились в краевом минздраве.
В пунктах можно будет поставить прививку от COVID-19, гриппа, а в ТРК «СПЕШИLOVE» еще и от пневмококковой инфекции. Публикуем список мобильных пунктов вакцинации:
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Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):
8—14 ноября с 12.00 до 18.00;
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Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а:
8—12 ноября с 11.00 до 17.00;
13 ноября с 9.00 до 14.00;
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Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж):
8—12 ноября с 11.00 до 17.00;
13—14 ноября с 10.00 до 18.00;
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ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж):
9—14 ноября с 11.00 до 17.00;
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Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68:
8—12 ноября с 10.00 до 16.00;
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Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»):
8—13 ноября с 12.00 до 18.00;
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МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9:
8—14 ноября с 11.00 до 17.00;
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ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж):
8—12 ноября с 14.00 до 20.00;
13—14 ноября с 12.00 до 18.00;
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Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж):
9—12 ноября с 10.00 до 15.00;
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Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й этаж):
8—12 ноября 2021 с 12.00 до 16.00;
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Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта):
9 и 11 ноября с 10.00 до 12.00;
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ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217):
8—12 ноября с 11.00 до 17.00;
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ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164б:
8—12 ноября с 14.00 до 18.00;
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