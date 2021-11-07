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Пермские власти уточнили, где можно пройти вакцинацию от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на неделе будет работать 13 мобильных пунктов вакцинации в Перми Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Перми для всех желающих всю неделю будут работать 13 мобильных пунктов вакцианации. Списком пунктов и их расписанием с URA.RU поделились в краевом минздраве.

В пунктах можно будет поставить прививку от COVID-19, гриппа, а в ТРК «СПЕШИLOVE» еще и от пневмококковой инфекции. Публикуем список мобильных пунктов вакцинации:

  • Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):
    8—14 ноября с 12.00 до 18.00;

  • Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а:
    8—12 ноября с 11.00 до 17.00;
    13 ноября с 9.00 до 14.00;

  • Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж):
    8—12 ноября с 11.00 до 17.00;
    13—14 ноября с 10.00 до 18.00;

  • ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж):
    9—14 ноября с 11.00 до 17.00;

  • Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68:
    8—12 ноября с 10.00 до 16.00;

  • Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»):
    8—13 ноября с 12.00 до 18.00;

  • МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9:
    8—14 ноября с 11.00 до 17.00;

  • ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж):
    8—12 ноября с 14.00 до 20.00;
    13—14 ноября с 12.00 до 18.00;

  • Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж):
    9—12 ноября с 10.00 до 15.00;

  • Гипермаркет товаров для дома «Баумолл», ул. Героев Хасана, 109 (1-й этаж):
    8—12 ноября 2021 с 12.00 до 16.00;

  • Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта):
    9 и 11 ноября с 10.00 до 12.00;

  • ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2-й этаж, кабинет 217):
    8—12 ноября с 11.00 до 17.00;

  • ТЦ «Леруа Мерлен», Шоссе Космонавтов, 164б:
    8—12 ноября с 14.00 до 18.00;

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