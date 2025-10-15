Основательница популярного маркетплейса Татьяна Ким оценила чувство юмора пермяков

Татьяна Ким: юмор пермяков объясняет большое количество креативных проектов
Татьяна Ким также отметила достижения управленческой команды региона
Татьяна Ким также отметила достижения управленческой команды региона

Основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким 15 октября встретилась со студентами НИУ ВШЭ в Перми. Известная предпринимательница поделилась с молодежью секретами успеха и особо отметила позитивные качества пермяков. 

«У вас очень классный регион, классная управленческая команда, которая ратует за развитие края. Понравилось особенное чувство юмора пермяков. У вас очень крепкий, добротный юмор. И это объясняет большое количество разных креативных проектов, которые есть в вашем регионе», — заключила Татьяна Ким на встрече со студентами. 

Она также поблагодарила губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и отметила, что в рамках визита в краевую столицу были намечены 15 проектов в самых разных направлениях: начиная от туризма и заканчивая производствами. В частности, речь на встрече шла о велосипедах. По словам Ким, уже отобраны 49 резидентов на платформу, однако рассматривается идея добавить еще 10, чтобы подчеркнуть символичный номер региона.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ходе переговоров губернатор и предпринимательница обсудили запуск федеральной инициативы «Платформа роста», возведение логистического комплекса Wildberries площадью свыше 180 тысяч квадратных метров, а также перспективы сотрудничества с компанией в туристической отрасли. Уже сейчас на маркетплейсе появляются туристические продукты, и региональные власти готовы оказывать поддержку развитию этого сегмента.

